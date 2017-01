Atacante do Barça diz que falta de título sul-americano é uma lacuna na sua carreira

Por: Globoesporte.com

Em 05 de janeiro, 2017 - 10h30 - Esporte

Luis Suárez já venceu Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, Copa do Rei, mas ainda sente falta de um título em sua sala de troféus: a Libertadores. Em entrevista nesta semana ao canal de TV uruguaio "El Espectador", o atacante, que passou o recesso de fim de ano em seu país natal, revelou que o título sul-americano ainda é um objetivo em sua carreira.

- Lamento não ter aproveitado mais com a camisa do Nacional. Jogar uma edição completa da Copa Libertadores é uma lacuna que permanece na minha carreira. Mas ainda há tempo.

O atacante do Barcelona e da seleção uruguaia chegou a disputar a competição, mas ainda muito jovem. Aos 18 anos, estreou com a camisa do Nacional em uma partida de Libertadores, contra o Junior de Barranquilla. No ano seguinte, voltou a participar em dois jogos da campanha que terminou nas oitavas de final com a derrota para o então campeão Internacional.

Em seguida, seguiu para a Europa aos 19 anos para defender o Ajax, iniciando uma trajetória de sucesso que passaria ainda por Liverpool e Barcelona. Recentemente, o atacante de 30 anos renovou até 2021 com os catalães.