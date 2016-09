INDEPENDENTE: Arthur Kunz e Léo Chermont apostam ainda mais nos recursos eletrônicos

Em 13 de setembro, 2016

A banda paraense Strobo acaba de lançar, de forma independente, nas plataformas digitais, o seu quarto álbum. Em “Strobo 4”, a sonoridade mais densa e ácida mostra novos caminhos para o som inclassificável da banda paraense, composta por Arthur Kunz e Léo Chermont. Nesse novo trabalho, o duo usa ainda mais recursos eletrônicos, explora batidas sintéticas e timbres mais graves em seus bumbos, deixando de lado a bateria acústica. Depois de três discos de música instrumental, também incorpora voz pela primeira vez em suas canções.

O quarto álbum da banda conta com as participações de Marina Lima, que também assina a co-produção do disco, e de Lucas Santtana.