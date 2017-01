Titular na esquerda, Jaquinha terá de ficar de fora de quatro partidas por suspensão da época em que defendia o São Raimundo

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 19h13 - Futebol

Dono absoluto da lateral esquerda e destino de elogios neste início de ano pelo Clube do Remo, Jaquinha pode ficar de fora do Leão no início das competições da CBF, como a Série C do campeonato brasileiro, a Copa Verde e a Copa do Brasil. Após pesquisa do clube, STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) informou que o atleta tem uma suspensão de quatro jogos a cumprir do tempo em que defendia o São Raimundo.

Diante da informação, o departamento de futebol do Leão acionou o advogado Osvaldo Sestário - que atua na defesa de clubes no Riio de Janeiro junto ao STJD - para tentar reverter a pena e, assim, conseguir liberar o jogador para atuar.

'Nós já falamos com o doutor Sestário e, amanhã, vamos iniciar os trabalhos para isto. Queremos que a punição seja revertida em qualquer outra coisa que não tire o atleta dos jogos. A multa pecuniária é uma das opções', disse o diretor de futebol do Remo e advogado, Marco Antônio Pina 'Magnata'.

O motivo da suspensão de quatro jogos foi a expulsão na última partida do São Raimundo pela Série D do campeonato brasileiro de 2016. Na ocasião, o Pantera foi eliminado pelo Juazeirense (BA) e o lateral esquerdo foi expulso por, após falta violenta, ter atingido o adversário com um soco na barriga.