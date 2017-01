Flagra faz parte do plano de Néia para afastar a executiva do filho

Por: Gshow

Em 05 de janeiro, 2017 - 08h44 - Novelas

Se depender de Yasmin (Marina Moschen), nem São Judas Tadeu vai ser capaz de atender às preces de Dona Néia (Ana Beatriz Nogueira) no capítulo de Rock Story desta quinta-feira (05)! Diana (Alinne Moraes) aparece de surpresa na mansão dos Régis e a mãe de Léo (Rafael Vitti) pede para ela subir ao quarto do filho. O que a loira não imagina é que Stefany (Giovana Cordeiro) está por lá, pronta para ser flagrada pela executiva, deitada na cama, ao lado do cantor.

Tudo isso faz parte do plano que Néia arma para separar de uma vez o filho e Diana e, assim, acabar com qualquer chance de casamento entre os dois. Para evitar que isso aconteça, apenas uma pessoa pode salvar Léo: sua irmã, Yasmin.