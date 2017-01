A jovem vai para o quarto do astro pronta para seduzi-lo

Por: Gshow

Em 04 de janeiro, 2017 - 08h44 - Novelas

Dona Néia (Ana Beatriz Nogueira) e Stefany (Giovana Cordeiro) estão jogando com todas as armas para atrair a atenção de Léo Régis (Rafael Vitti). Na mais recente armação da dupla, a "diarista-de-mentirinha" vai para o quarto do astro no meio da noite de baby doll se fazendo de assustada.

"Eu tive um pesadelo horrível! Tô tremendo até agora... Olha! Posso ficar aqui um pouco?", diz a moça. Surpreso com a invasão, Léo pede para Stefany voltar para o quarto dela e que durma com a luz acesa. Sem se importar com o apelo, ela senta na cama e se aproxima do cantor.

"Eu sonhei que tinha uma cara horrorosa assim, encostada no vidro da janela... uma cara branca, toda deformada, com a boca aberta, língua de fora... Por favor, deixa eu ficar aqui...", insinua-se a jovem, pronta para atacar.

Será que Léo vai cair em tentação? Acompanhe em Rock Story nesta quarta-feira(04).