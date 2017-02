A Holanda e a França recebem a novidade nesta segunda-feira (20). Demais países receberão a novidade posteriormente

Por: TECHTUDO

Em 20 de fevereiro, 2017 - 16h05 - Tecnologia

O WhatsApp repaginou completamente a forma como os usuários enviam status. Sai de cena o texto puro, e no lugar entra a adição de fotos, vídeos e GIFs animados que desaparecem depois de 24 horas. A novidade repete a função Stories do Instagram, que por sua vez já é uma cópia do Snapchat, outra rede social/mensageiro bastante popular entre os internautas mais jovens.

Os status com fotos aparecem "por alguns segundos". Se tiver legenda, emoji ou algo escrito nela, a duração é um pouco mais longa. Os vídeos podem ter até 45 segundos.

O novo status do WhatsApp por enquanto não será liberado para os usuários brasileiros (mais de 100 milhões, conforme dados ainda de 2015).

A Holanda e a França recebem a novidade nesta segunda-feira (20). Amanhã é a vez de Reino Unido e Espanha ganharam o recurso, e quarta-feira ele será liberado para usuários da Itália, Arábia Saudita e Israel. “As demais datas de lançamento global serão divulgadas posteriormente”, informa a nota encaminhada a jornalistas. O recurso funciona no Android, iOS e Windows Phone.

Os amigos que receberem um status com foto, vídeo ou GIF poderão comentá-los. Os comentários vão chegar para o autor do status como uma mensagem no chat com estas pessoas.

Personalidades e usuários anônimos poderão criar status abertos a todos. De acordo com o aplicativo, “há ferramentas de segurança que permitem determinar quem verá seu status”. A equipe por trás do WhatsApp explica ainda que “cabe ao usuário fazer essa segmentação, se preferir”.

A funcionalidade de status comportava somente texto desde 2009. Oito anos depois, os criadores do mensageiro apostam que “esta nova ferramenta de status lhe proporcionará a opção de manter seus amigos que utilizam o WhatsApp, facilmente atualizados de uma maneira simples e divertida”.

a assessoria de imprensa do WhatsApp esclareceu que é possível tirar screenshot (o famoso "print") dos status novos. O autor da imagem ou vídeo não será notificado, ao contrário do que acontece no Snapchat.

Esta não é a primeira grande novidade do aplicativo em fevereiro. Faz duas semanas que o WhatsApp revelou a adoção da verificação em duas etapas, com direito a uma senha de seis dígitos que é usada para confirmar a identidade do usuário. Em janeiro, o software iniciou a integração com o Instagram e liberou a escrita mesmo em modo offline para donos de iPhone.