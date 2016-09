Anúncio da volta do grupo de sucesso dos anos 90 foi feito por Mel B durante o programa de televisão 'The Late Show', na noite desta quinta-feira, 8

Por: EGO

Em 09 de setembro, 2016 - 14h57 - Música

Durante sua entrevista para o "The Late Late Show" desta quinta-feira, 8, Mel B fez uma declaração bastante animadora para os fãs de Spice Girls. A ex-integrante da girl band anunciou que o grupo voltará a cantar. A reunião será uma turnê especial em homenagem ao 20º aniversário do primeiro álbum do grupo feminino, mas não contará com a presença de Victoria Beckham e Mel C.

"Nós vamos fazer algo nós três juntas. Nós vamos cantar e celebrar juntas para o nosso público", declarou Mel B. Embora não haja nenhum show agendado ainda, a cantora revelou que ela, Emma Bunton e Geri Halliwell provavelmente farão a primeira apresentação em Londres, na Inglaterra, porque elas são uma banda britânica antes de qualquer coisa.

Ao ser questionada pelo apresentador do programa porque a Spice Esporte e a Spice Posh não participarão das festividades, Mel B brincou: "As outras duas cadelas não querem participar". Depois de arrancar risos dos convidados e da plateia, a cantora explicou a verdadeira razão por Mel C e Victoria não estarem incluídas na turnê.

"Você sabe que Victoria está ocupada com sua grande linha de moda e Mel C está fazendo seu próprio álbum, então, elas educadamente disseram: 'Você três vão em frente e façam isso'", contou ela, que também declarou: "Somos girl power. Nós nos apoiamos". O último encontro registrado das Spice Girls foi no aniversário do marido de Victoria, o jogador David Beckham, em 2015. Eva Longoria compartilhou uma foto ao lado das cantoras.