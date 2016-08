Mulheres sob medida protetiva da justiça ganham ferramenta contra a violência doméstica no Pará

Por: DILSON PIMENTEL: Da Redação

Em 30 de agosto, 2016 - 01h30 - Gerais

O celular é a nova ferramenta de combate à violência doméstica. Com três toques no smartphone, a mulher que esteja sob medida protetiva da Justiça, e que se sentir ameaçada pelo agressor, poderá acionar a Central de Monitoramento da Guarda Municipal de Belém. E os primeiros 30 aparelhos que serão utilizados pelo “SOS Mulher”, sistema de segurança preventiva desenvolvido em parceria entre o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e a Prefeitura de Belém, foram apresentados, ontem à tarde, no prédio-sede do TJPA.

A entrega dos aparelhos e aplicativo móvel ocorreu durante reunião entre a Coordenadoria da Mulher em Situação de Vítima de Violência Doméstica e Familiar do TJPA, Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), Companhia de Informática de Belém (Cinbesa) e Guarda Municipal de Belém (GMB).

