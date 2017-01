Embora a aprovação no vestibular tenha vindo antecipada, é necessário concluir a fase do Ensino Médio para seguir a caminhada rumo à profissão

Em 08 de janeiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Ver o nome na lista de aprovados no vestibular é motivo de festa e orgulho para família e amigos. No entanto, a realização desse sonho deve vir no momento certo: após a conclusão do Ensino Médio. Embora estudantes consigam cada vez mais cedo a aprovação em faculdade e universidade, a legislação brasileira entende que é necessário para a formação do aluno no mínimo os três anos da etapa final da educação básica. Como a questão é emblemática, a revista convidou uma pedagoga e uma turma de estudantes para falar sobre o assunto.