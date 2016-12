As crises financeira e política no Brasil abrem espaço para questionamentos morais

Por: O Liberal

Em 24 de dezembro, 2016 - 10h57 - Editorial

Ajudar ao próximo é tarefa de todo dia, mas parece que só entra na moda no final de ano, sobretudo no Natal. Atitudes louváveis de grupos e indivíduos que doam um pouco de seu tempo para distribuir presentes a crianças carentes, alimentar moradores de rua ou simplesmente confortar pessoas com palavras de afeto alcançam o seu ápice neste dia em que se comemora o nascimento de Jesus, mas o problema é que a individualidade ainda corrompe as relações sociais. Compaixão, que deveria ser palavra de ordem, não torna-se um exercício diário.

Debater esta questão em um momento de balanço, no finalzinho de dezembro, é importante, porque este ano foi simbólico para os brasileiros. A crise financeira chegou como um tsunami e abalou vários setores. A onda insiste em não passar. Enquanto isso, vemos o aumento do desemprego superar previsões, o que já seria problema o bastante, mas outras rajadas de vento trouxeram ao País tormentas como a da corrupção enraizada no sistema político.

Neste ponto, as crises financeira e política abrem espaço para questionamentos morais. Ainda mais quando a maioria dos representantes da população no Executivo e Parlamento jogam contra o povo. Nos espaços onde a palavra solidariedade precisaria ser encarada como dogma religioso, de tão importante que é, teve significado completamente adaptado a conchavos de grupos corruptos que saqueiam o Brasil.

As notícias mais recentes sobre a operação Lava Jato mostram a dimensão dos danos causados por corruptos. Somente em propinas para levar adiante suas negociatas, a empreiteira Odebrecht pagou 788 milhões de dólares aos componentes de suas redes em 12 países. O montante financeiro poderia ter sido aplicado, portanto, na construção de escolas, melhoria do sistema de saúde, na segurança pública... Enfim, para amenizar os calos que atormentam os brasileiros.

Chegamos à reta final de 2016 com a triste mensagem de que os fins justificam os meios em parte do sistema político e que o bem estar do cidadão não é prioridade. Vejam só o governo de Michel Temer, que tenta aprovar de arrastão mudanças em áreas cruciais para o bem estar social, notadamente na educação e previdência. No fim das contas, a esperança está nas ruas. Naqueles que saem de suas casas para ajudar ao próximo não somente em datas simbólicas, mas que estendem as mãos a quem precisa no cotidiano, dia após dia - numa lógica oposta à da politicagem. De fato, falta mais alma na política.