Clássico integra Mostra Melhores do Olympia

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 03 de janeiro, 2017 - 08h28 - Cinema

O Cine Olympia inicia o ano de 2017 com uma extensa programação para os amantes da sétima arte. A “Mostra Melhores do Olympia 2016”, traz ao público os melhores filmes exibidos durante todo o ano de acordo com a crítica dos que frequentam o espaço. A programação inicia no dia 3 e segue até o dia 11 de janeiro. No dia 4, será exibido o clássico “Solaris” (1972), de Andrei Tarkovski.

No enredo, o psiquiatra Kris Kelvin vai à estação espacial Solaris com uma importante missão científica: decidir se o trabalho realizado de investigação sobre um misterioso planeta deve continuar. Ao chegar à estação Kelvin já é surpreendido pelo suicídio de um dos integrantes da tripulação, sendo que outros dois, Snaut e Sartorius, estão à beira da loucura. Com o tempo o próprio Kelvin passa a se sentir estranho, tendo transes oníricos onde vê sua ex-esposa Hari, falecida há anos. Confira o trailer.

O longa é conhecido como a “resposta soviética” ao clássico ocidental “2001 – Uma Odisséia no Espaço”, de Stanley Kubrick. O filme russo foi laureado em Cannes e ganhou um remake estadunidense em 2002.

O filme “Solaris” será exibido no dia 4 de janeiro, non Cine Olympia, às 18h30. A entrada é gratuita.

Serviço: 'Solaris'(1972), de Andrei Tarkovski, em exibição nesta quarta-feira (04), às 18h30, no Cine Olympia (Av. Presidente Vargas, 918).Contato:(91) 3230-5380. Valor: Grátis