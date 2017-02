Pratos veganos, caldos regionais e doce gourmet são algumas das opções disponíveis no cardápio

Por: Redação ORM News

Em 19 de fevereiro, 2017 - 11h12 - Gastronomia

Um evento diferenciado traz uma nova opção para quem quer aproveitar um carnaval fora dos moldes típicos. A primeira edição do 'Carnaval Gastronômico', promovido pelo Solar Colaborativo está sendo realizada neste domingo, de 9h às 16h, no próprio espaço cultural e tem entrada gratuita.

Além de diversas marcas que oferecem as mais variadas opções de comidas, como caldos regionais, hamburguers, brigadeiro gourmet e pratos veganos, o evento também possui uma exposição de fantasias de fantasias das escolas de samba de Belém. Uma vendas de adereços carnavalescos também está disponível no local, para quem procura algum enfeite de última hora.

De acordo com Olga Garcia, uma das organizadoras do evento, a ideia é que o espaço sirva como aquecimento para os brincantes do carnaval da Cidade Velha, bairro histórico da capital, que começa pela parte da tarde.

Serviço: Carnaval Gastronômico

Local: Solar Colaborativo (Avenida Assis de Vasconcelos, entre Aristides Lobo e Ó de Almeida, nº 488C).

Data: 19/02/2017

Horário: 9h às 16h

Valor: Entrada gratuita

Para mais informações: (91) 98708-2351 (91) 98165-9481