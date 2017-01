Por: EXTRA

Solange Almeida não saiu sozinha do Aviões do Forró. A cantora levou com ela os principais músicos da banda, entre eles, o baterista Riquelme, tão elogiado por Xand nos shows do grupo. Mas a saída não foi por amor. Solange deu um aumento de 25% para cada um deles, o que explica tanta alegria na foto postada por ela. A debandada geral deixou triste quem ficou, ou seja, Xand, que já está formando uma banda nova. “Ele não ficou chateado com Solange porque ela saiu para tentar uma carreira nova, mas com os músicos, sim. Foi uma ingratidão”, revela uma pessoa próxima ao cantor.

O destino dele e do próprio Aviões ainda é misterioso. Segundo uma fonte da coluna, ele segue carreira solo a partir de agosto, já com seu novo nome artístico, Xand Avião, decretando o fim do grupo. A assessoria do Aviões do Forró diz que a informação não procede: “Não acaba. Não existe previsão de carreira solo. Tem shows vendidos até 2018”. Aguardemos.