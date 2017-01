Relacionamento entre a cantora e Leandro Andriani dura um mês. Nas redes sociais, casal posa juntinho para fotos e faz declarações de amor

Por: EGO

Em 02 de janeiro, 2017 - 14h25 - Celebridades

Solange Almeida acaba de deixar o time das solteiras. Sem assumir um relacionamento desde o fim de seu casamento com Wagner Miau, a cantora está de namorado novo há um mês. Nas redes sociais, Solange posa de rostinho colado com o empresário do Pará, Leandro Andriani, e não quer esconder a felicidade.

Em uma das fotos compartilhadas por Leandro em seu perfil no Facebook, a cantora faz questão de comentar e se derreter pelo amado. "Meu amor, já estava escrito! 19 dias que mais parecem 20 anos, como você mesmo diz!", escreveu ela nos comentários de um dos registros do casal. No entanto, procurada pelo EGO, a assessoria de Solange Almeida disse que não responde pela vida pessoal da artista.

Solange foi casada com Wagner Miau por menos de três anos e os dois se separaram em 2015. Antes do anúncio oficial, vários rumores apontavam o fim da relação entre os eles. Solange resolveu falar ao EGO sobre a separação para dar fim aos boatos no dia 15 de abril de 2015.