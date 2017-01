Intelectual foi um dos mais importantes do século XX e ficou conhecido como criador do conceito de 'modernidade líquida'

O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, criador do conceito de modernidade líquida e considerado um dos principais intelectuais do século XX, morreu nesta segunda-feira (9) em Leeds, na Inglaterra, aos 91 anos, informou o jornal "Gazeta Wybocza". A causa da morte não foi divulgada.

Em seus livros como "Amor líquido" (2003), Bauman discutiu como as relações da sociedade tendem a ser menos frequentes e duradouras. Esse conceito da "modernidade líquida", para ele, valia para campos tão distindos como arte, relacionamentos, economia e política, por exemplo.

Ele trabalhava como sociólogo e professor emérito de sociologia na Universidade de Leeds havia mais de 30 anos. Sua obra se caracterizou por uma visão crítica da sociedade pós-moderna e globalizada.

Ao longo de sua carreira como escritor, que iniciou na década de 1950, Bauman desenvolveu uma sociologia crítica e emancipadora. Abordou temas como as classes sociais, o socialismo, o Holocausto, a hermenêutica, a modernidade e a pós-modernidade, o consumismo e a globalização.

Dentre suas obras já publicadas no Brasil, destacam-se "Modernidade líquida", "Amor líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos", "Vida líquida", "Tempos líquidos", "Globalização – As consequências humanas", "O mal-estar da pós-modernidade", "Vidas desperdiçadas", "Europa, uma aventura inacabada" e "Ética pós-moderna" e, "Tempos líquidos".

Entre outros prêmios e reconhecimentos, Bauman foi agraciado com o Prêmio Amalfi de Sociologia e Ciências Sociais (1992), o Theodor W. Adorno (1998) e o Príncipe de Astúrias de Comunicação (2010).

Em seu livro mais recente, "Obcym u naszych drzwi", publicado em 2016, o professor discutiu a crise da imigração mundial e o pânico por ela causado. A última obra de Bauman traduzida para o português foi "A riqueza de poucos beneficia todos nós?", lançada em 2015.

Perfil

Zygmunt Bauman nasceu em Poznan, Polônia, em 1925, em uma família judia. Em 1939, mudou-se com a família à União Soviética fugindo dos nazistas. Mas tarde, após alistar-se no exército polonês no front russo, retornou ao seu país de origem, onde durante anos deu aulas de filosofia e sociologia na Universidade de Varsóvia.

Com 19 anos, filiou-se ao Partido Comunista, do qual fez parte até 1967. Durante três anos, serviu no chamado "exército interior", a força encarregada de "reprimir o terrorismo no interior do país".

Ao longo de 15 anos, Bauman sofreu a perseguição dos serviços secretos poloneses. Chegou a ser expulso da universidade e foi proibido de publicar livros e artigos.

Em 1968, por causa de perseguição a judeus, tanto ele como sua esposa, Janina, perderam seu trabalho na Polônia, e se viram obrigados a exilar-se em Israel, onde Bauman começou a dar aulas na Universidade de Tel Aviv.

Após trabalhar como professor de sociologia nos Estados Unidos e no Canadá, em 1971 ele finalmente se transferiu para a Inglaterra e se fixou como professor na Universidade de Leeds.