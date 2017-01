Brasileiro gravou documentário sobre o novo presidente americano com entrevistas dentro de trens

Em 20 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Foi a mesma sensação que eu tive no 11 de Setembro”. No último dia 9 de novembro, o jornalista e documentarista Luís Nachbin estava no aeroporto de Buenos Aires, em meio a uma longa espera por uma conexão rumo aos EUA, quando soube, pelos monitores, que Donald Trump havia sido eleito presidente da nação mais poderosa do mundo.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.