Meia Daniel sofre contratura na coxa e fará trabalho específico no Papão

Por: Da Redação

Em 12 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Treinamento de posicionamento, com foco na bola parada e muita orientação aos seus comandados. Foi dessa forma que o técnico Marcelo Chamusca trabalhou com os jogadores do Paysandu na tarde de ontem, no estádio da Curuzu.