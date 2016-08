A pressão em cima de comissão técnica e jogadores cresceu

Por: extra

Em 30 de agosto, 2016 - 08h33 - Futebol

Os salários estão em dia e em termos de infraestrutura de trabalho, não há muito do que reclamar: o campo de treinamento é novo, assim como o prédio do Caprres. Sem vencer há quatro partidas, o Vasco atravessa má fase que cai em cheio sobre o departamento de futebol. A pressão em cima de comissão técnica e jogadores cresceu, e nesta terça-feira, às 20h30, o time enfrentará o Vila Nova, pela Série B, em busca de uma vitória que estanque o início de instabilidade na Colina.

Prestigiado com a diretoria, Jorginho atravessa momento de turbulência. A paciência da torcida já não é a mesma de antes e, depois de ter tido atrito com o zagueiro Rodrigo semana passada, ele viu seu capitão pedir publicamente que o treinador faça maiores cobranças ao time depois do empate com o Tupi, sábado passado.

A sequência de resultados insatisfatórios obrigou o técnico a mexer na equipe. Algumas convicções ficaram pelo caminho, como a escalação de Madson na lateral direita e o esquema de quatro homens no meio também já não é mais tão certo assim.

- Não estamos em um bom momento de resultados, mas estamos no comportando bem em campo - ressaltou Yago Pikachu, novo titular da lateral: - São alguns detalhes. A vitória vai vir naturalmente e precisamos colocar isso na cabeça.

São sete partidas sem perder na Segunda Divisão, mas o período sem convencer é ainda maior. A saída de Riascos enfraqueceu o ataque. Thalles e Leandrão não mantiveram o nível do colombiano e Éderson, contratado para resolver a questão, ainda não convenceu, depois de seis jogos como titular.

A posição de líder na tabela da Segundona, apesar da maré ruim, ainda não ficou ameaçada e depende apenas do Vasco manter a vantagem para o segundo colocado em no mínimo quatro pontos. Para isso, é importante vencer o Vila Nova em São Januário. Até os jogadores estão cansados de saber que a Colina pode atuar como uma panela de pressão, tanto para o bem quanto para o mal.

- Jogaremos em São Januário, então contamos com o apoio da torcida para fazer um grande jogo e conquistar mais três pontos - destacou Yago Pikachu.