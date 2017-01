A OLED TV W entra em pré-venda nos Estados Unidos a partir desta quinta-feira (5)

Por: Tech Tudo

Em 05 de janeiro, 2017 - 07h48 - Tecnologia

A grande estrela da conferência da LG, durante a CES 2017, foi a nova LG Signature - OLED TV W, uma Smart TV com espessura de apenas 2.57mm e que, de tão fina, pode ser pendurada na parede usando ímãs. O modelo, que pertence ao segmento "premium", usa o sistema webOS e promete tons escuros mais precisos e cores mais nítidas - segundo a fabricante. A OLED TV W entra em pré-venda nos Estados Unidos a partir desta quinta-feira (5).

Em paralelo ao lançamento da Smart TV ultrafina, a LG também anunciou dois novos padrões que farão parte do lineup de seus televisores para 2017: HLG e Advanced HDR by Technicolor. Para efeitos de comparação, em 2016 a empresa apresentou aparelhos com as tecnologias HDR 10 e Dolby Vision.

A LG começou sua conferência falando sobre casas inteligentes e eletrodomésticos conectados, uma tendência mundial, mas ainda um pouco distante da realidade dos brasileiros. A fabricante também apresentou os robôs domésticos Hub Robot, que prometem ajudar em atividades domésticas aprendendo a rotina do morador, e o Airport Guide Robot - que vem com a premissa de ser um ajudante para quem gosta de viajar, lembrando o usuário de viagens, voos, alertando sobre a temperatura do destino etc.

Smart TVs com cores mais nítidas

Antes de apresentar sua linha 2017 de Smart TVs, a LG reservou uma parte da sua apresentação para falar da qualidade da imagem dos seus novos aparelhos. A fabricante afirma que os seus próximos televisores terão 25% mais brilho que os modelos anteriores e passarão a usar nano células para garantir cores mais vibrantes. Serão 1 bilhão de variações de cores possíveis, de acordo com a empresa.

O lineup 2017 de TVs OLED consistem nos modelos 77/65W7, 77/65G7, 65/55E7, 65/55C7 e 65/55B7 que trazem a promessa da empresa de produzir imagens com tons em preto perfeitos, contraste infinito e gama de cores expandida.

Para garantir essa qualidade em cores, a fabricante sul-coreana firmou uma parceria com a Technicolor - conhecida por seu trabalho especialmente no cinema - para aprimorar essa tecnologia.

O HDR estará mais próximo dos consumidores neste ano, segundo a LG. Nesse ano, mais dois padrões estarão disponíveis em aparelhos da sul-coreana: HLG e Advanced HDR by Technicolor. Ano passado, os padrões usados pelas Smart TVs da fabricante focaram em HDR 10 e Dolby Vision. Sobre áudio, a Smart TVs serão as primeiras com a tecnologia Dolby Atmos - que promete qualidade de cinema.