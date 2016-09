No Pará - Criado pela UFPA, o CataAmazon apoia o empreendedorismo entre os catadores

Em 02 de setembro, 2016

Da Redação

A Universidade Federal do Pará (UFPA) em parceria com associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis lançou, ontem pela manhã, o site CataAmazon, cujo projeto chama-se “Incubação para o fortalecimento de cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis em municípios do Pará”. O objetivo do site é proporcionar um espaço organizado em que cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis da Região Metropolitana de Belém possam divulgar seu trabalho e se tornem agentes produtores de conteúdo.