Todo passageiro vai poder usar um cartão adquirido no Terminal Mangueirão ou no posto da Setransbel, no Mercado de São Brás

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 05 de setembro, 2016 - 08h37 - Belém

Nesta segunda-feira, 5, começa a integração de ônibus expressos das linhas Conjunto Maguari/Ver-o-Peso (via Almirante Barroso), Tenoné/Centro (via Conselheiro) e Cordeiro de Farias/Presidente Vargas aos articulados do BRT no sistema de transporte público de Belém. Mas esta não é a única novidade para os passageiros. Neste mesmo dia passa a vigorar mais uma modalidade de pagamento do sistema, com cartão individual de recarga feita pelo próprio usuário, sem precisar manusear dinheiro para ter acesso aos ônibus. Esse benefício inclui também estudantes que pagam meia-passagem.

Agora, todo passageiro pode usar um cartão adquirido no Terminal Mangueirão ou no posto da Setransbel no Mercado de São Brás e carregado com o valor que ele quiser. “É como o cartão do Vale Digital, só que no caso do Vale quem carrega é a empresa para a qual aquela pessoa trabalha. Estamos falando agora de um cartão individual, que qualquer pessoa pode adquirir e colocar a carga que quiser e ir usando tanto nos ônibus comuns quanto para acessar o BRT no Terminal Mangueirão ou em uma das estações”, detalha Gilberto Barbosa, diretor geral da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). O cartão custa R$ 4 e pode ser utilizado quantas vezes o usuário quiser, a partir de recargas no valor da passagem, de R$ 2,70.

Estudantes que pagam meia-passagem também podem contar com o sistema de bilhetagem eletrônica, com uma vantagem a mais: usando o próprio cartão Passe Fácil Estudantil que já possuem. Significa que o estudante não precisa trocar o cartão que usa regularmente até hoje, mas que antes servia apenas para passar no validador, pagando a meia-passagem direto ao cobrador.

“O cartão Passe Fácil já possui a tecnologia da bilhetagem, mas ela não estava ativada. Agora o estudante pode ativar o serviço sem pagar nada, já que não é preciso adquirir um novo cartão. Ele precisa ir ao Terminal Mangueirão ou ao posto da Setransbel em São Brás, ativar o chip, carregar o valor que quiser no cartão e usar ele para pagar pelo seu acesso nos ônibus comuns e BRT, no valor apenas de uma meia-passagem”, avisa Gilberto Barbosa.

Estações ajudam a integrar o sistema BRT

Pensadas para facilitar o embarque e desembarque nos ônibus articulados ao longo do corredor do BRT Belém, desde a avenida Augusto Montenegro até o bairro de São Brás, as estações de passageiros estão ficando prontas e ajudarão na integração do sistema.

Desde o início da operação do BRT, em junho, estão em funcionamento a Estação Marambaia - na avenida Augusto Montenegro, próximo a Rua da Marinha -, e a Estação Antônio Baena/Curuzu - na avenida Almirante Barroso com a Tv. Antônio Baena.

Neste mês, serão entregues à população a Estação Júlio César, na av. Almirante Barroso, e a Estação Templo do Centenário, na Av. Augusto Montenegro. Ambas estão com a obra finalizada e aguardam apenas ajustes operacionais para começarem a funcionar.

Na sequência, ficarão prontas, na Almirante Barroso, as estações da Mauriti e Bosque, nos meses de setembro e outubro, respectivamente, e, posteriormente, Humaitá, Getúlio Vargas e Tavares Bastos, até o fim do ano. Na Augusto Montenegro, no primeiro trecho, falta finalizar apenas a Estação Marinha, que recebe os últimos ajustes.

Em paralelo, em São Brás, também estão em andamento as estações José Malcher e Almirante Barroso. Esta última, localizada em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, será a maior de todas, com uma extensão de cerca de 150 metros e área de 750 metros quadrados. Já na José Malcher, com 65 metros de extensão e 256 metros quadrados de área, haverá parada somente dos ônibus do BRT.

“A Estação José Malcher está com 50% de obra realizada e tem previsão de ficar pronta até fim de outubro. A Almirante fica pronta até novembro. Ela será maior para que junto dela, funcione, de forma conjugada, um ponto de embarque e desembarque das linhas alimentadoras”, explica Reinaldo Leite, diretor de obras civis da Seurb.

Juntamente com as estruturas das estações de São Brás, serão construídas as canaletas da pista de concreto, em continuidade a canaleta da Almirante Barroso - que hoje finaliza no cruzamento com a José Malcher -, para permitir a circularão dos ônibus do BRT, contornando a Praça da Leitura. "A construção da pista de concreto será em etapas. Na semana que vem, começa o trecho em frente a Estação José Malcher e assim, vamos seguir até completar o percurso que o ônibus do BRT precisa fazer no retorno em São Brás”, finaliza Reinaldo.