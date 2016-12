Empolgada com mudança de vida, consultora fala demais sem querer

Por: GShow

Em 30 de dezembro, 2016 - 08h04 - Novelas

Parece que o jogo virou, não é mesmo? Sirlene (Renata Dominguez) está toda boba com a guinada que sua vida está dando depois de se mudar para Arraial e trocar de emprego. Animada, a loira comenta com Felipe (Marcelo Faria): "E pensar que um dia alguém me disse que eu nunca ia deixar de ser pobre, de pensar pequeno, de ter ambições miúdas".

No meio da euforia, ela fala demais e deixa escapar: "Agora quero só ver a cara dele quando passar aí na porta". O ex-namorado de Lenita (Letícia Spiller) se surpreende e quer logo saber: "Ver a cara dele? Como, ele tá aqui em Arraial?". Xiiii... Como será que ela vai sair dessa?

Acompanhe a cena, que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta sexta-feira, 30/12.