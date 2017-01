Estúdio dos Minions faz um reality show musical que diverte com boa trilha sonora

Em 10 de janeiro, 2017 - Magazine

O sucesso traz junto com ele uma série de armadilhas. E em 2016, o estúdio Illumination provou em dose dupla que não vai ficar refém da fofura amarela dos Minions. Primeiro com o bom “Pets - A Vida Secreta dos Bichos” (2016) e agora com “Sing - Quem Canta Seus Males Espanta” (Sing - 2016). As informações e opiniões são do site Omelete.