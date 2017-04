CONCERTO: Programa terá a Sinfonia nº 4 de Anton Bruckner, com entrada gratuita

27 de abril, 2017

A Sinfonia nº 4 em mi bemol maior (Romântica) do compositor austríaco Anton Bruckner (1824-1896) terá sua primeira audição na capital paraense, executada também de forma inédita pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). A apresentação de hoje, às 20h, terá entrada gratuita e regência do maestro titular da orquestra, Miguel Campos Neto. A realização é da Academia Paraense de Música, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com apoio da Cultura Rede de Comunicação.

A temporada 2017 da OSTP é dedicada justamente às obras inéditas, ainda não apresentadas pelo grupo, que nos últimos 10 anos tem se dedicado às obras de maior complexidade técnica, de acordo com a evolução das composições na história da música erudita.