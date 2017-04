MOVIMENTO: Greve geral no Pará paralisa serviços públicos e empresas privadas

As Centrais Sindicais e diversos sindicatos paralisarão hoje serviços públicos e empresas privadas em uma greve geral, que iniciaram com piquetes desde a madrugada. Diversas manifestações estão programadas para ocorrer em todo o Pará, principalmente na Região Metropolitana de Belém (RMB). Diferentes categorias de trabalhadores entrarão em greve contra as reformas da Previdência e Trabalhista, propostas pelo governo federal, e discutidas no Congresso Nacional.

Em Belém, sete centrais sindicais - Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST), Força Sindical (FS), Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora (Intersindical) e Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas) - estarão unidas na organização da paralisação, além de dezenas de sindicatos e entidades.