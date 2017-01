As informações são da Agência Pará

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 18 de janeiro, 2017 - 07h53 - Tecnologia

Desde ontem (17), os 115 municípios paraenses que recebem o sinal da TV Cultura do Pará já podem contar com as transmissões em HD (high-definition). Em breve, os programas e as transmissões ao vivo também serão realizados nesse formato. As informações são da Agência Pará.

"Este ano a televisão completa 30 anos, e eu acredito que o nosso primeiro presente para a emissora, e para os 115 municípios que recebem o nosso sinal, é a melhoria dessa qualidade. A partir de agora as pessoas vão notar a diferença nos nossos conteúdos gravados, e estamos trabalhando para a melhoria dessa imagem nos programas e transmissões ao vivo. É um passo muito grande que nós demos, já que logo no início do ano conseguimos fazer essa transição", explica Adelaide Oliveira, presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa).

Se antes a emissora recebia o sinal e precisava fazer uma pequena conversão para o HD, agora, com a ajuda dos equipamentos, ele já vai digitalizado para o ar. O objetivo é melhorar o sinal ao longo do ano, começando pela transmissão do campeonato de futebol “Parazão Banpará 2017”, a partir do próximo dia 28 de janeiro.