Basílio Guerreiro acredita que toda receita, por mais simples que seja, pode levar um toque especial

Em 23 de abril, 2017 - 06h00 - Troppo

A simplicidade e qualidade dos pratos ensinados dentro de casa nunca saem dos livros de receitas de família. Todos eles têm alguma receita tradicional. Quando não é um prato específico passado entre gerações, são os dotes culinários herdados que se destacam. Nesse caso, a inspiração começa, normalmente, ao observar uma tia, a mãe, avó, ou alguém especial do convívio cozinhar. O fascínio vem desde cedo e a infância fica marcada pelo paladar, como com o professor de biologia Basílio Guerreiro, 34 anos, que descobriu habilidades e, mesmo de maneira simples, consegue criar versões que agradam e dão continuidade à tradição com requinte próprio.