As musas aparecem poderosas em clipe de single que fala sobre amigas que decidem sair para se divertir após terem o coração partido

Por: EGO

Em 06 de janeiro, 2017 - 14h37 - Música

Uma das músicas mais aguardadas do ano foi lançada nesta sexta-feira, 6. A dupla sertaneja Simone & Simaria divulgou o single "Loka", gravado em parceria com Anitta. A faixa tem referências da música sertaneja, pop e eletrônica e já nasce como aposta para hit do carnaval de 2017.

No vídeo, as três musas aparecem fazendo caras e bocas para a câmera com looks poderosos. A letra da canção fala sobre uma noite de superação de amigas que tiveram o coração partido mas resolveram sair para se divertir. "Vamos curtir a noite de patroa / Azarar os boys beijar na boa / Aproveitar a noite e ficar louca / Esquece ele e fica louca".

Assista ao clipe: