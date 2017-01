Dupla sertaneja gravou hit 'Loka' com a funkeira. Clipe da faixa foi lançado nesta sexta-feira, 6

Por: EGO

07 de janeiro, 2017

Simone e Simaria começaram o ano com lançamento. A dupla convocou Anitta e, juntas, gravaram a Música “Loka”, que é uma mistura entre o funk e o sertanejo. O clipe dessa parceria foi lançado nesta sexta-feira, 6. “A repercussão está maravilhosa. Todo mundo feliz, elogiando, a música é incrível, para a mulherada que está solteira, sofrendo. Porque fala o seguinte: ‘Bota aquela roupa e o batom, Entra no carro, amiga, aumenta o som, vamos curtir a noite de patroa, azarar uns boys, beijar na boca, aproveitar a noite, ficar louca’. Quem não quer um negócio desse?”, questionou Simone, com seu habitual bom humor.

Ao EGO, a cantora, que é uma das compositoras da faixa, afirmou que não a fez pensando em uma pessoa só em específico. “Pensamos na mulherada solteira, querendo dar a volta por cima e precisando de um conselho”.

Simone confessou que já passou por um momento semelhante e recebeu conselhos de uma amiga para sair da fossa. “Só que o diferente é que fui para o salão me arrumar. Mudei cor do cabelo, dei a volta por cima e fui beijar na boca”, relembrou.

Clipe

A gravação do clipe aconteceu em outubro, em São Paulo. E Simone relembra o clima das filmagens na ocasião. Tanto no quesito meteorológico quanto em amizade. “A chuva (artificial) era muito gelada. E um frio desgraçado em São Paulo. Então, imagina. Mas foi maravilhoso, divertido. Sofrendo, mas dando risada o dia inteiro”.

No vídeo, Simone aparece com roupas curtinhas e justas, numa levada sensual. “Você viu? A gordinha mais gostosa do Brasil”, disparou ela, que recentemente anunciou estar de dieta. “Estou na luta. Esse negócio de comer é f***. Eu gosto de comer, então vou vivendo. Não vou morrer triste”, brinca.

Hit do verão

Apesar do destaque de “Deu onda”, do funkeiro MC G15, como potencial hit do verão, Simone não descarta assumir essa posição com a nova faixa. Mas também não tem isso como meta. “A nossa é boa também, né? Saiu há poucas horas. A galera vai começar a ouvir, entender, e se Deus quiser, vai ser um grande sucesso na nossa carreira. Mas nós só queremos fazer história, mostrar nossa música para o povo e fazer todo mundo se divertir”.

Sonho antigo de parceria

Em julho de 2016, Simone e Simaria já citavam uma possível parceria com Anitta. Mas, na época, ainda não havia nada certo. “Antes, a gente já tinha conhecido a Anitta, carinhosa, fizemos uma amizade maravilhosa, ela é muito fofa com a gente. Quando essa música chegou para a gente, havia pouco tempo para finalizar o DVD, então não dava tempo para colocar. Aí decidimos lançar no verão e convidar a Anitta. Somos três loucas, tem tudo a ver com ela e tudo a ver com a gente. Tudo de bom.”

Em 2017, Simone e Simaria ainda vão aumentar a lista de parcerias. As irmãs receberam convites para gravar ao lado de Belo, Naldo Benny, Roberta Miranda e Elba Ramalho. E Simone ainda guarda um grande sonho de parceria lado a lado. “Com o Roberto Carlos. Um dia vai dar certo”.