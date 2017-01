Edição especial do Anuário da Mineração, exposições e homenagem durante o carnaval fazem parte das comemorações

O Pará se destaca como um dos maiores produtores mundiais de minério, sendo esse setor primordial para a movimentação da economia do Estado, por gerar, por exemplo, empregos, negócios e investimentos. Por conta desta relevância, foi analisado como necessário e essencial a criação do Sindicato das Indústrias Mineirais do Estado do Pará (Simineral), que funciona como um espaço de articulação entre o setor produtivo, governos e comunidades, sendo fundamental para o desenvolvimento da atividade mineral no Estado.

"O Pará e a mineração tem um casamento indissolúvel. A mineração tá no dia a dia das pessoas. Então, ela é de fundamental importância e está deixando um grande legado. Os municípios onde ha mineração são os que mais se destacam", pontua José Fernando, presidente do Simineral e diretor de relações institucionais da Vale.





Nesses 10 anos, várias conquistas fortaleceram a importância da atividade do Sindicato, tornando-o um legítimo representante e disseminador do setor mineral, para o Pará, o Brasil e o mundo. Entre essas conquistas, podemos destacar a promoção do Prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA). O prêmio é uma forma de divulgar o setor mineral e estimular a produção de jornalistas sobre o crescimento econômico, sustentabilidade, projetos sociais, dentre outros projetos da mineração.

Por ações como essa, o Simineral já recebeu reconhecimento internacional, como: O Latin American Marketing Personality Awards – LAMPA, em 2015, e o Latin American Sales Personality Award – LASPA, em 2016. A homenagem reconhece a excelência dos serviços prestados ao setor mineral e aos demais setores pelo Sindicato, bem como o posicionamento institucional da entidade dentre os mais destacados setores da economia de mercado. Além disso, o Simineral foi lembrado pelos relevantes serviços de informação que vem desenvolvendo desde 2012, com a publicação do primeiro Anuário Mineral do Pará.

Programação Comemorativa:

Durante todo o ano de 2017, será realizada uma ampla programação para celebrar a primeira década do Simineral. O ponto de partida será um grande evento na Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), no próximo dia 19, às 19h30, no auditório Albano Franco. Na ocasião, serão homenageadas personalidades/instituições relevantes para o setor, forcenedores/parceiros do Sindicato e, também, empresas associadas. O evento dará início a uma sequência de programações, como: o lançamento do 1º Prêmio de Inovação da Indústria Mineral; Exposições sobre a força da minieração e a atuação do Simineral; Uma edição especial do Anuário da Mineração, além de uma homenagem da escola de samba A Grande Família que levará a mineração para a avenida com o enredo: “Carajás, o Eldorado é Aqui”.