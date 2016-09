O técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, também defendeu Neymar

20 de setembro, 2016

O atacante Neymar tem sido alvo de críticas na Espanha pela forma como joga. No entanto, o craque do Barcelona ganhou mais um aliado para lhe defender. Trata-se do rival Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri, que fará o clássico contra o clube catalão nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Na coletiva de imprensa desta terça-feira, véspera do confronto no Camp Nou, o treinador argentino afirmou que gosta do jeito de jogar do brasileiro.

– Neymar joga assim. Cada um tem o seu estilo de jogo e eu gosto do estilo dele. Ele foi criticado e a sua vida privada foi exposta. Ele se diverte, canta e dança. Podem continuar a criticá-lo, porque ele responde onde tem de responder – afirmou o treinador.

O técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, também defendeu Neymar e não vê problemas no estilo de jogo do atacante do Barcelona.

- Acho que não é uma provocação. Cada um interpreta o futebol como pensa. Ele faz coisas que muitos não podem fazer. Eu acho que não é uma provocação – afirmou o treinador, na coletiva desta terça.

O lateral-direito espanhol Juanfran, do Atlético, já teve problemas com Neymar em campo, e falou sobre o assunto, em entrevista à rádio espanhola "Cadena Ser".

- Se Neymar é provocador? As coisas que acontecem no campo, eu tento deixar ali. Ele tem a sua forma de jogar e não tem que mudá-la. Desde pequeno se comporta desta forma. Eu, pessoalmente, não faria algumas coisas que ele faz. Fui criado em um ambiente, com uma família e amigos diferentes. Faço coisas que acredito e ele faz as dele. Não sou melhor, nem pior, apenas diferente - disse Juanfran.

Na segunda-feira, o jornal catalão "Sport" afirmou que Neymar se transformou no principal alvo dos adversários em campo. O seu jeito provocador aliado ao belo futebol podem resumir os motivos para ele ser caçado, segundo uma avaliação da publicação, que fez várias reportagens sobre o assunto nesta segunda-feira e afirmou que a “nova moda do esporte são todos contra Neymar". Esse foi o título de uma das matérias.