Contrato do treinador argentino agora vai até junho de 2018 - antes, ia até 2020

Por: Lance!Net

Em 16 de setembro, 2016 - 14h59 - Futebol

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Diego Simeone confirmou que a informação que dá conta de sua redução de vínculo com o Atlético de Madrid é verdadeira. Antes, o compromisso tinha validade até 2020. Agora, o novo acordo vai até 2018.

''Essa informação é certa. Conversamos com o clube e tomamos as melhores decisões para o clube e a equipe, em conjunto om os dirigentes. Decidimos por esta situação, que não altera em nada seguir renovando (o acordo) após a finalização do contrato. Estamos tranquilos', disse Simeone, que ainda complementou descartando uma saída:

'Se estou aqui é porque quero estar aqui. Tenho quatro anos e meio de comunhão com o clube, jogadores e torcedores.'

O próximo compromisso do Atlético de Madrid será diante do Sporting Gijón, neste sábado, às 11h15 (de Brasília), no Vicente Calderón. O confronto será válido pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol.