Bicola fica em 15º, à frente apenas do Goiás, que é o último fora da zona de rebaixamento

Por: Redação ORM News

Em 02 de setembro, 2016 - 21h08 - Série B

Após quatro minutos de esperança, o Paysandu foi dominado pelo Luverdense e perdeu por 3 a 1, de virada, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), na noite desta sexta-feira (2). A partida foi válida pela 23ª rodada da Série B do campeonato brasileiro.

Lucas conseguiu marcar o seu sétimo gol na competição pelo Paysandu, aos quatro minutos de jogo, em cobrança de escanteio de Tiago Luís. Mas Everton empatou aos 24 e Tozin virou aos 45 ainda na etapa inicial. Já aos 46 do segundo tempo, Hugo sacramentou a vitória do LEC.

No momento em que estava vencendo, o Paysandu alcançara a nona posição do certame. No entanto, a derrota manteve o clube com 28 pontos na 15ª colocação, separado da zona de rebaixamento apenas por conta do Goiás, que está em 16º. Ao apito final, o Luverdense foi quem assumiu a nona posição, com 31 pontos.

Na próxima rodada, o Verdão do Norte visitará o Atlético Goianiense, no Serra Dourada, às 19h30 desta terça-feira (6). O Paysandu só voltará a jogar na outra sexta-feira (9), quando receberá o Brasil de Pelotas (RS), na Curuzu, em Belém, com transmissão lance a lance pelo ORM News.

Ficha técnica (Luverdense 3 x 1 Paysandu)

Luverdense - Diogo Silva; Gabriel Passos, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Jean Patrick (Leandro) e Ricardo, Sérgio Mota; Hugo, Tozin (Diogo Sodré) e Rafael Silva (Douglas Baggio). Técnico: Júnior Rocha.

Paysandu - Marcão; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Augusto Recife, Domingues e Lucas (Raí); Tiago Luís, Mailson (Robert) e Rivaldinho (Alexandro). Técnico: Dado Cavalcanti.

Gols: Lucas 4'/1ºT (Paysandu); Everton 24'/1ºT, Tozin 45'/1ºT e Hugo 46'/2ºT (Luverdense)

Cartões amarelos: Ricardo e Hugo (Luverdense); Roniery, Lucas, Mailson e Fernando Lombardi (Paysandu)

Local: Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT)

Data: 02/09/16

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MT)

Assistentes: Luiz Antonio Barbosa e Marconi Helbert Vieira (ambos do MT)