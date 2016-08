Vídeo ainda não tem data oficial de lançamento

Por: Omelete.com

30 de agosto, 2016

No último domingo (28), Sia não se apresentou no VMA 2016, mas fez com que as redes sociais não parassem de falar seu nome. A cantora divulgou uma pequena prévia de seu próximo clipe, “The Greatest”, usando a hashtag #WeAreYourChildren (“Nós Somos Suas Crianças”, em português)

Ainda sem data de lançamento, ou explicação sobre a hashtag, só sabemos que a dançarina Maddie Ziegler estará presente em mais um projeto da cantora australiana, assim como em “Chandelier”, “Elastic Heart”, “Big Girls Cry” e “Cheap Thrills”.

Recentemente, Sia divulgou a parceria com Diplo, "Waving Goodbye". A música faz parte da trilha sonora de Neon Demon.