Em 20 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

A cantora Sônia Nascimento, o multinstrumentista Renato Torres e o baixista Rubens Stanislaw se reúnem, hoje, para a segunda apresentação em comemoração pelos 22 anos do primeiro show do Jardim Elétrico no extinto bar Go Fish, tocando os repertórios das bandas Jardim Elétrico, Florbella Spanka e outras canções que fizeram parte das suas trajetórias musicais nos anos 1990. O show “Tudo Pela Metade” acontecerá na loja Discosaoleo (Travessa Campos Sales, 628). Completam a banda Rodrigo Ferreira (teclado) e JP Cavalcante (bateria).

