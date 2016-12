Fruta Quente, Mariza Black e DJs locais também agitam Réveillon na Assembleia Paraense

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Na língua iorubá axé quer dizer poder, energia ou força presente em cada ser ou em cada coisa. Nas religiões afrobrasileiras, o termo diz respeito à energia sagrada dos orixás. E é com essa energia sagrada que a Assembleia Paraense vai celebrar a chegada de 2017. O salão principal receberá uma das grandes estrelas do afropopbrasileiro, Margareth Menezes. Também se apresentam no show da virada da AP, a banda Fruta Quente, Mariza Black, DJs Tarrika, Murilo Cunha e Dan Miller.

A baiana que começou a carreira fazendo teatro amador em Salvador, encontrou na música sua paixão e no ano que vem completa 30 anos de carreira. A artista soma 21 turnês internacionais (por todos os continentes), 14 CDs/LPs e três DVDs. Fiel às raízes, ela mistura na música elementos africanos, brasileiros, indígenas e pop, num movimento que denomina afropop brasileiro.