MÚSICA Yuri Guedelha e convidados tocam os sucessos da “Rainha da Voz”

Em 05 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Ela era chamada de “A Rainha da Voz” e também de “o rouxinol brasileiro” e reinou nas rádios nacionais nos anos 40 e 50 com o nome Dalva de Oliveira, mas nasceu Vicentina de Paula Oliveira, em 5 de maio de 1917, no interior de São Paulo, em Rio Claro, de família humilde, filha do carpinteiro e clarinetista nas horas vagas Mário Antônio de Oliveira, o Mário Carioca, e da portuguesa naturalizada brasileira Alice do Espírito Santo Oliveira, doméstica que trabalhava fazendo salgadinhos para vender.