FENÔMENO: Artistas que foram alçadas ao sucesso pelas redes sociais se apresentam em Belém

Em 29 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Revelações da nova Música Popular Brasileira (MPB), Ana Muller e Tay Galega se apresentam hoje na capital paraense em show acústico, a partir das 21h, no Fiteiro. Talentos revelados no streaming e nas redes sociais, no melhor estilo voz e violão, as duas prometem também mandar um recado claro com suas letras que demonstram bem o peso das mulheres na música atual.

O evento, promovido pela No Name Produções, será aberto pelo coletivo Empodera, formado pelas paraenses Nathalia Petta, Lívia Mendes, Lari Xavier e o Versos Polaris de Nathália Lobato mostrando seus trabalhos autorais. “Voltar a Belém em um evento que traz apenas mulheres ao palco é muito especial. Tocar com a Ana Muller, que é uma mulher maravilhosa é uma oportunidade única e é melhor ainda por ter as meninas de Belém mostrando seu trabalho na abertura. Isso me deixa extremamente satisfeita e realizada”, afirma Tay Galega.