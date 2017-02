As crianças também participam dos festejos do carnaval com muita música e brincadeiras.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 15 de fevereiro, 2017 - 11h46 - Entretenimento

Seguindo o embalo dos festejos, o Shopping Bosque Grão-Pará está preparando o seu segundo Baile de Carnaval. O evento é pensado para a família inteira, com atrações que vão trazer muita diversão para todos, além das marchinhas e músicas que fazem parte do cotidiano das crianças e dos responsáveis.

Os festejos carnavalescos vão acontecer no próximo final de semana, 18 e 19 de fevereiro (sábado e domingo). A programação começa a partir das 16h com o agito de um DJ que vai esquentar a garotada para receber a banda Projeto Cantos de Carnaval que é comandada por Álvaro Diogo, Lenilson Albuquerque, Junior Uchoa e Henrique Brieba. A animação não fica só por aí! Os personagens infantis, como LadyBug e CatNoir, Minnie e o Mickey, Capitão América, Homem-Aranha e outros vão brincar com os pequenos. Pintura fácil, escultura de balões e um concurso de fantasia para a melhor roupa infantil também farão a programação dos dois dias.

A concentração vai acontecer no Arena Bosque, no piso térreo, com a expectativa de que 200 pessoas participem do evento, entre adultos e crianças.

Serviço

Assunto: Baile de Carnaval do Bosque

Local: Arena Bosque

Data: 18 e 19 de fevereiro de 2017

Hora: A partir das 16h

Entrada: Gratuita