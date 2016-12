No domingo, o Comércio fica fechado. Veja horários

Por: O Liberal

Em 23 de dezembro, 2016 - 08h26 - Belém

Os shoppings de Belém e Região Metropolitana funcionarão em horário especial no dia de hoje (23), para atender a população que vai às compras de Natal. Já os supermercados da capital, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara estarão abertos amanhã, até as 20h, e no domingo ficam fechados, segundo o Sindicato das Empresas de Supermercados e Autosserviços do Estado do Pará (Sindespa). As lojas reabrem na segunda-feira, 26. Um acordo assinado pelo Sindilojas e Sintclobe estabelece que o Centro Comercial funcione normalmente, no dia de hoje e amanhã até as 18h. No domingo, o Comércio fica fechado.

O Boulevard Shopping abre ao público das 9h às 22h de hoje; amanhã, funciona das 8h às 19h; o cinema funciona de acordo com a programação, inclusive no domingo, dia 25. Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia, que, no sábado, dia 24, estará aberto de 8h às 14h. Já no domingo, dia 25, dia de Natal, o Bosque estará fechado.

O Castanheira Shopping abre, hoje, suas lojas no horário das 9 às 22h; praça de alimentação e Amazon Fantasy, também das 9 às 22h; cinema, entre meio-dia e 22h. Amanhã, 24, véspera de Natal, as lojas funcionam de 9 da manhã até às 18h; praça de alimentação, cinema e parque de diversão abrem no horário das 9h às 19h. No domingo, 25, as lojas do Castanheira estarão fechadas; praça de alimentação e Amazon Fantasy funcionarão entre 18h e 22h; cinema, das 15h às 22h.

No Shopping Bosque Grão Pará, as lojas estarão abertas das 9h às 22h de hoje; cinema, de acordo com a programação; praça de alimentação, de 10h às 22h. Amanhã, as lojas estarão abertas das 9h às 18h; cinema, de acordo com a programação; praça de alimentação, das 10h às 18h. No domingo, lojas e praça de alimentação ficarão fechadas; mas o cinema segue de acordo com a programação.

O Pátio Belém abre todas as lojas, amanhã, das 8h às 19h; cinemas abrem de acordo com a programação. No domingo, praça de alimentação e lojas ficam fechadas; cinema funciona conforme programação. No Parque Shopping, durante esta sexta-feira, as lojas e praça de alimentação abrem das 9h às 22h; cinema, de acordo com a programação. Amanhã, lojas e praça de alimentação funcionam de 8 até 19 horas; cinema, de acordo com a programação. No domingo, o shopping será fechado.

CELEBRAÇÕES

Na Paróquia São Pedro e São Paulo, haverá, às 19h30 de hoje, programação natalina com o grupo de teatro Anjos do Senhor composto pelos jovens da paróquia, numa representação do nascimento de Jesus. Na Paróquia de Fátima a programação fica por conta do Grupo Artístico Evangelizadores de Fátima , que apresenta hoje um espetáculo teatral, às 19h30. No dia 31, às 18h, durante a Adoração Eucarística, haverá o canto solene, em louvor e agradecimento pelo ano de 2016.

As crianças da catequese da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro do Castanheira, pertencente à Região Episcopal Santa Cruz, vão apresentar um musical de Natal, amanhã, às 19h. A Paróquia Santa Bárbara, no município de Santa Bárbara do Pará, pertencente à Região Menino Deus, prepara para este sábado um espetáculo teatral natalino com jovens da crisma, às 19h30.

Na Paróquia do Divino Espírito Santo, na Arterial 18, Cidade Nova, a apresentação também será amanhã, às 19h30, com as crianças da catequese apresentando uma cantata de Natal com várias músicas sobre a data. Na Paróquia de Cristo Peregrino, no bairro Jaderlândia, a apresentação deste sábado será às 20h, com o coral das crianças da catequese e um espetáculo de dança do grupo Alfa e Ômega. A Paróquia Nossa Senhora do Amparo, localizada na Cidade Nova 2, às 20h de amanhã apresentará um auto de Natal com as crianças da catequese.