Musa dos vídeos do Instagram, Shantal Abreu luta boxe e garante: “sou forte”

Em 02 de maio, 2017 - 06h00 - Gata do Dia

Muita gente gosta de chamar Shantal Abreu, de 28 anos, de blogueira fitness. Sabe de nada, inocente: ela nunca teve um blog. Mas o engano, frequente, não a deixa chateada ou com sangue nos olhos. Nossa musa é relax, como é possível ver nos vídeos que ela posta no Instagram Stories para seus mais de 380 mil seguidores. E “fitness” não a define bem – Shantal não é bitolada por treinamento.

“Faço musculação, vez ou outra crossfit e corro. Mas, ao contrário de alguns amigos, consigo viajar e não treinar, por exemplo”, diz a loira que veste manequim 34 e tem um corpo definido e sequinho. A modéstia, essa sim, parece ser um fato indiscutível. “Eu me acho muito fora do padrão”, diz. “Sou baixinha (1,58 m), não tenho megacabelão e traços finos e tenho pouco peito e pouca bunda.”

Então, como ela virou musa de capa de revista? Primeiro: a gente acha ela gata, bem gata. Segundo: beleza enche os olhos, mas é preciso mais. Ou você se contenta só com a aparência?: “Ouço comentários de que sou feia, esquisita. Nunca me achei bonita e sou super em paz com isso. Ganho em outras coisas. Sou forte.”

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.