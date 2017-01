O livro poderia sair em março de 2017

Por: Omelete

Em 10 de janeiro, 2017 - 23h27 - Entretenimento

Winds of Winter, sexto livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, pode sair em 2017. Quem diz é o próprio autor George R.R. Martin em resposta a um comentarista do seu Not a Blog.

"Não está pronto ainda, mas fiz progressos. Não é tanto quanto eu esperei que conseguiria um ano atrás, quando eu imaginava que a essa altura teria terminado. Acho que o livro sai neste ano (mas eu pensava o mesmo ano passado)", diz Martin.

A HarperCollins, que publica no Reino Unido a série literária que inspira Game of Thrones, não se compromete com nenhuma previsão. Uma das mais recentes, com base em rumores envolvendo a Amazon francesa, dizia que o livro poderia sair em março de 2017.