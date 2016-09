Um terço deles já fez sexo e 12,6% das meninas que fizeram engravidaram

Por: O Liberal

Em 11 de setembro, 2016 - 16h31 - Saúde

Dos mais de 113,2 mil estudantes paraenses que cursavam o 9º ano do ensino fundamental em 2015, 33,6% já haviam tido relação sexual (cerca de 38 mil). Em média, um aluno do 9º ano tem 14 anos de idade. Deste total, 43,1% (16,4 mil) não usaram preservativo na primeira vez e 35,9% (13,6 mil) não utilizaram na última relação sexual.

As informações fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense 2015) e foram divulgadas na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Das meninas do 9º ano que haviam tido relação sexual no Pará, 12,6% disseram já ter engravidado. Essa realidade era mais comum entre estudantes de escolas públicas (12,9%) do que entre as da rede privada (6,5%). Pouco mais de 2% das meninas do 9º ano do ensino fundamental (total) declararam já ter engravidado alguma vez (2,2 mil estudantes) - quinta maior proporção do País, atrás de Roraima (3,5%), Bahia (2,6%), Amazonas (2,5%) e Amapá (2,4%).

Outro dado aponta, que até o dia da pesquisa, a maioria (32,5%) dos estudantes paraenses que já haviam tido relação sexual contabilizavam cerca de dois a três parceiros distintos. Uma parcela de 30,4% tinha feito sexo apenas com um parceiro e 22,4% com seis ou mais. Dentre as meninas, quase metade (47,6%) assumiu ter feito sexo com a mesma pessoa desde a primeira relação e entre os meninos prevaleceram as respostas com duas ou três pessoas diferentes (34%) e acima de seis (29,2%).