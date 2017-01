Outras entidades acreditam que a retomada aconteça já no primeiro trimestre

Por: Extra

Em 10 de janeiro, 2017 - 15h25 - Economia

A maioria das empresas de eletroeletrônicos esperam retomada dos negócios a partir do segundo trimestre, divulgou nesta terça-feira a Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

Segundo levantamento da entidade, essa expectativa foi apontada por 51 por cento das empresas consultadas. Outras 9 por cento acreditam que a retomada aconteça já no primeiro trimestre, enquanto 19 por cento esperam melhora a partir do segundo semestre, 19 por cento apenas em 2018 e 2 por cento não esperam retomada da atividade nos próximos dois anos.

Para 2017, 67 por cento das empresas projetam crescimento, 26 por cento estabilidade e 7 por cento queda nos negócios. A Abinee estima crescimento nominal de 1 por cento no faturamento do setor eletroeletrônico na comparação com 2016.