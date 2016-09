Precisamos estar atentos às mudanças de conduta e aos pedidos de ajuda vindos de quem perdeu o gosto pela vida.

Em 18 de setembro, 2016 - 06h00 - Troppo

As organizações de saúde a nível mundial têm estabelecido alguns meses para realizar campanhas de combate e prevenção a algumas doenças e as caracterizado por cores, assim o mês de outubro é dedicado à prevenção do câncer de mama (cor rosa), novembro a doenças masculinas (cor azul) e o mês de setembro é o mês da campanha de prevenção ao suicídio (cor amarela). As entidades ligadas à saúde mental de todo mundo se mobilizam em torno deste tema, que em função das crescentes taxas de suicídio, já é considerado como um problema de saúde pública.

Segundo dados da OMS, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos no mundo; o Brasil, cerca de 12 mil pessoas - 32 pessoas por dia, taxa que já é superior às vítimas de AIDS e da maioria dos tipos de câncer; 17% das pessoas em nosso País já pensaram, em algum momento, em suicídio.