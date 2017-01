Grande vencedor do Globo de Ouro chega como favorito ao oscar

Em 10 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Com sete vitórias em sete indicações, o filme “La la land: Cantando estações” confirmou o favoritismo e foi o principal vencedor do 74º Globo de Ouro. Com apresentação de Jimmy Fallon, a cerimônia na noite de domingo (8), no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, Califórnia, homenageou Meryl Streep, que acabou bastante aplaudida por seu discurso, no qual celebrou os estrangeiros em Hollywood e criticou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

