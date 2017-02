Mais detalhes sobre as vagas e outras informações constarão no edital a partir de amanhã (21)

Por: Redação ORM News

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h18 - Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) tornou pública a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para seleção de candidatos de nível superior. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (20). As inscrições terão duração de dois dias e começam nesta quarta-feira (22), às 8h, e vão até até às 23h59 da quinta-feira (23).

Os interessados devem se inscrever por meio de formulário que será disponibilizado online. As contratações serão de caráter temporário, obedecendo os termos da Lei Complementar nº 07/25.09.1991, alterada pela Lei Complementar nº 077/28.12.2011.

Mais detalhes sobre as vagas e outras informações constarão no edital que estará disponível a partir de amanhã (21), no site da Sespa.