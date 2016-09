Atividades serão realizadas nas unidades de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém

Por: Redação ORM News com informações do Sesc

Em 08 de setembro, 2016 - 09h06 - Entretenimento

Educação em Saúde, biblioteca, cinema e recreação. Essas são as programações que o Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, realiza neste sábado (10) e domingo (11), nas unidades de Belém, Castanhal, Santarém e Marabá. Todas as atividades terão entrada franca.

No Sesc em Marabá, no sábado (10), de 8h às 12h, tem Espaço Saúde onde será realizada orientação individual através de painel expositivo com dados estatísticos e principais fatores de risco à Hipertensão Arterial, Câncer de Pele, Diabetes e LER-DORT. Às 10h, tem cinema com o filme “Uma Viagem Extraordinária”, de Jean-Pierre Jeunet. Esta produção estadunidense, dos gêneros aventura e drama, giram em torno de S. Spivetm um garoto superdotado de doze anos apaixonado pela cartografia. Quando ele ganha um prêmio científico de prestígio, decide abandonar sua família em Montana para atravessar sozinho os Estados Unidos, até chegar a Washington. O único problema é que o júri não sabe que o vencedor ainda é uma criança. Não recomendado para menores de 10 anos.

Em Santarém, também no sábado (10) de 8h às 10h, tem Educação em Saúde, com o Saúde no Sesc. Haverá uma mesa para atender comerciários e usuários que buscam orientações acerca da prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como a Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial Sistólica, acompanhadas de mensuração de pressão arterial e teste de glicemia capilar em jejum. Entre 8h30 e 11h tem Biblioteca, com o Projeto Clube do Leitor Infantil. As crianças terão acesso ao acervo de livros infantis para desfrutarem dos momentos de leitura livre, pesquisas, e histórias sobre Mitos da Mãe África e cinema.

Em Castanhal, ainda no sábado às 9h30, tem Recreação com Contação de Histórias. O conto da vez é “Histórias de Peixe e de Rio”, com Maely Oliveira. As histórias que compõe esse projeto mesclam memórias d'água com contos e lendas amazônicas, usando recursos de oralidade e poética ribeirinha.

Em Belém no Centro Cultural Sesc Boulevard, sábado às 11h, tem a Contação de Histórias Infantis “A velha que enganou a Morte”, por Adriana Cruz . Adaptada do livro “Contos para Crescer”, esta contação é narrada na ótica dos dois personagens principais da história. Às 16h tem cinema com o filme “Branco sai, Preto fica”, de Adirley Queirós. No drama nacional, tiros em um baile de black music na periferia de Brasília ferem dois homens, que ficam marcados para sempre. Um terceiro vem do futuro para investigar o acontecido e provar que a culpa é da sociedade repressiva. Não recomendado para menores de 12 anos. No domingo (11), às 10h, tem mais cinema com o filme, “Adama” de Simon Rouby. Na animação Adama, 12 anos, vive em uma aldeia remota da África Ocidental. Além das falésias, encontra-se o Breaths Mundial. Onde reina Nassaras. Uma noite, Samba, seu irmão mais velho desaparece. Adama, desafiando a proibição de idade, decide ir à procura dele. Não recomendado para menos de 14 anos.

No Sesc Doca, no sábado (10) de 10h às 11h, tem a Contação “Meu Pai Sabe Voar”, Por Cleber Cajun. A contação narra à história de Júlio e seu pai que todas as noites, quando chegava do trabalho, trazia uma asa para o pequeno Júlo, em seguida pai e filho subiam no telhado da casa e de lá eles saiam voando pelo céu infinito, falavam com os pássaros, viam as luzes das estrelas de perto, posavam na lua e, exaustos, eles aterrissam em casa e dormiam tranquilamente. Quando o dia chegava, a rotina recomeçava e o pai de Júlio o acordava para ir à escola. Certo dia o menino é indagado pela professora sobre a profissão do pai e o que ele sabe fazer, Júlio fala que seu pai sabe voar, o problema é que ninguém acredita, e todos os colegas dele riem. Júlio fica intrigado, pois seu pai nunca lhe disse sua profissão, então um dia quando o pai sai pra trabalhar, Júlio sai atrás e descobre que ele tem uma carroça e que é catador de material reciclado e então ele vê seu pai voando.

Serviço:

Sesc em Marabá

Educação em Saúde – Espaço Saúde

Data: 10/09/2016

Horário: 08h às 12h



Cine Sesc em Marabá com o filme “Uma Viagem Extraordinária”, de Jean-Pierre Jeunet

Data: 10/09/2016

Horário: 10

Classificação: 10 anos

Local: Sesc em Marabá (Av. Transamazônica, 1917 - Cidade Nova)

Sesc em Santarém

Educação em Saúde – Saúde no Sesc

Data: 10/09/2016

Horário: 08h às 10h

Projeto Clube do Leitor Infantil

Data: 10/09/2016

Horário: 8h30 às 11h

Local: Sesc em Santarém (Rua Wilson Dias da Fonseca Nº 535 – Centro)

Sesc em Castanhal

Contação de Histórias – “Histórias de Peixe e de Rio”, com Maely Oliveira

Dia: 10/09/2016

Horário: 9h30

Local: Sesc em Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 10 – Nova Olinda)

Centro Cultural Sesc Boulevard

Contação de Histórias - “A velha que enganou a Morte”, por Adriana Cruz

Dia: 10/09/2016

Horário: 11h

Cine Sesc com o filme “Branco sai, Preto fica”, de Adirley Queirós

Data: 10/09/2016

Horário: 16h

Cine Sesc com o filme “Adama” de Simon Rouby

Data: 11/09/2016

Horário: 10h

Local: Centro Cultural Sesc Boulevard (Boulevard Castilho França, 522/523)

Sesc Doca

Contação de História Infantil - “Meu Pai Sabe Voar”, Por Cleber Cajun

Data: 10/09/2016

Horário: 10h às 11h

Local: Sesc Doca (R. Sen. Manoel Barata, 1873 – Reduto)



Informações: (93) 3522-5126 / 3522-1423 (Sesc em Santarém)

(91) 3224-5654 /3224-0227 (Centro Cultural Sesc Boulevard)

(91) 3721-2294 (Sesc em Castanhal)

(91) 4005-9519 / 4005-9524 (Sesc Doca)

(94) 3324-4444 (Sesc em Marabá)