Belém, Castanhal e Marabá recebem as astividades

Em 18 de janeiro, 2017 - 07h46 - Entretenimento

Nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), o Serviço Socviam do Comércio (Sesc) traz uma programação variada que vai desde o ópera na tela, música, cinema até o lançamento de um livro e dança, nas unidades de Belém, Castanhal e Marabá. As atividades são gratuitas.

BELÉM

No dia 19/01, às 18h, tem cinema, no Centro Cultural Sesc Boulevard, com o filme "Eles Voltam" de Marcelo Lordello. O longa conta a história de Cris e Peu, seu irmão mais velho, que são deixados na beira de uma estrada pelos próprios pais. Os irmãos foram castigados por brigar constantemente durante uma viagem à praia. Após algumas horas, percebendo que os pais não retornaram, Peu parte em busca de um posto de gasolina. Cris permanece no local por um dia inteiro e, sem notícias dos pais ou do irmão, decide percorrer ela mesma o caminho de volta para casa. Classificação 12 anos.

No dia 20/01, às 18h, o projeto Gira Salão - tango, com Edilene Rosa e convidados será realizado no Centro Cultural Sesc Boulevard. Oficinas sobre diferentes linguagens existentes na dança de salão. A cada mês um gênero será alvo do projeto. Em janeiro, o gênero escolhido é o tango, uma dança tão conhecida quanto complexa e apaixonante. Lá será possível vivenciar passos básicos, conhecer um pouco da origem do tango, ou simplesmente apreciar a dança sendo executada por quem se dedica à arte.

CASTANHAL

No dia 19/01, às 15h, tem cinema com a ópera "A noiva do Czar" de Dimitri Tchermiakov. Na obra, Gryaznoy, um nobre da corte do Czar Ivan, quer casar-se com Mara, ilha de Vasily Sobakin, de Novgrod, já prometida à Ivan Likov, um jovem nobre. Gryaznoy pede uma porção de amor à sua amante Lyubasha, que lhe entrega uma droga que fará com que sua rival perca a beleza. o Czar Ivan procura uma esposa e escolhe Marfa, que adoece. Likov e Lyusbasha são mortos por Gryaznoy.

Às 18h30 tem mais com a ópera "O rapto no Harém" de Zabou Breitman. No enrredo, Belmonte procura a esposa Konstanze e a criada Blonde, aprisionadas pelo Paxá. Com a ajuda de Pedrillo, Belmonte se passa por arquiteto para entrar no palácio guardado por Osmin. Belmonte e Pedrillo são capturados ao tentarem raptar Konstanze do Serralho, mas o Paxá oferece clemência. Tudo termina com os casais navegando para longe, um grande desgosto para Osmin. As duas apresentações contarão com a presença de músicos, atores, diretores, críticos de arte para bate papo e troca de experiências após as sessões.

No dia 20/01, às 21h, tem o recital de Voz e Piano com o Tenor Mar Oliveira e Ana Maria Adade, fechando do Festival de filmes Ópera na Tela, compondo a programação de aniversário da cidade.

MARABÁ

No dia 19/01, às 19h, tem cinema pra criançada com o filme "Nausicaä do Vale do Vento" de Hayao Miyazaki. Na animação, a humanidade se esforça em sobreviver neste mundo em ruínas, divididos em pequenas populações e impérios, mil anos após os "7 Dias de Fogo", um evento que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra. Isolados um dos outros pelo "Mar da Corrupção" e uma floresta tóxica com plantas e insetos gigantes, Nausicaa, é a princesa do pequeno reino do Vale do Vento, que tenta compreender melhor estas florestas nocivas aos humanos, ao mesmo tempo que tenta salvar seu povo dos reinos vizinhos. Classificação livre. No dia 20/01, às 19h, acontece lançamento do Livro Navalha na Carne em parceria com a Associação dos Escritores do Sul e Sudeste do Pará.