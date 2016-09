Evento visa difundir patrimônio musical brasileiro de tradição escrita

Em 13 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará realiza, hoje, o projeto Sesc Partituras, com concerto da banda de música do Clube Musical União Vigiense, às 19h, na Igreja da Matriz, em Vigia de Nazaré. A entrada é franca.

